Ministério Público pede suspensão de membros de torcida organizada do Figueirense após brigas
22/08/2024 - 08h31 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h50 )



O Ministério Público pediu o afastamento de 21 membros de uma torcida organizada do Figueirense por seis meses devido ao envolvimento em uma briga com torcedores do Caxias, no Rio Grande do Sul, durante uma partida em junho. Segundo o MP, esses torcedores estavam proibidos de frequentar estádios, mas foram identificados nas imagens gravadas, vestindo roupas da torcida. A Federação Catarinense de Futebol já acolheu o pedido, que agora será repassado aos clubes, à Polícia Militar e às torcidas organizadas. Além do Figueirense, membros da torcida organizada da Chapecoense também podem ser afastados por incidentes em outra partida.

