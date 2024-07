Ministério Público pede extradição de ex-CEO da americanas

Aclr |Do canal Record News no YouTube

O Ministério Público Federal pediu a extradição do ex-CEO da Americanas, Miguel Gutierrez. Alvo de uma operação da Polícia Federal por suposto envolvimento na fraude bilionária da varejista, Gutierrez, que tem dupla cidadania, chegou a ser preso em Madri, capital da Espanha, no dia 28 de junho, mas foi solto no dia seguinte.

