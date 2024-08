Ministério da Agricultura declara fim da emergência zoossanitária pelo vírus que atingiu aves no RS Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 08/08/2024 - 08h26 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h34 ) ‌



O Ministério da Agricultura e Pecuária declarou o fim do estado de emergência zoossanitária no Rio Grande do Sul, que havia sido instaurado devido ao surto da doença de Newcastle, um vírus que afeta aves. A exportação está liberada, exceto em um raio de 10 km do foco da doença. A fiscalização de produtos destinados ao mercado doméstico continua. O estado de emergência havia sido declarado no mês passado para ações rápidas de vigilância e controle da doença.

