Metade dos usuários de transporte público dependem totalmente de ônibus Aclr|Do canal Record News no YouTube 07/08/2024 - 18h25 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Os ônibus são a única alternativa disponível para 52% dos passageiros de transporte público em cidades de grande e médio porte no Brasil, de acordo com a pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela Confederação Nacional do Transporte. Segundo o relatório, a importância dos ônibus pode ser atribuída à capilaridade do transporte rodoviário, ou seja, está presente em mais lugares.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.