Mergulhadores encontram champanhe em navio naufragado Aclr|Do canal Record News no YouTube 04/08/2024 - 09h30 (Atualizado em 05/08/2024 - 01h00 )



Mergulhadores poloneses encontraram um navio do século 19 a 60 metros de profundidade no mar da Suécia. Só que a embarcação não é o mais impressionante dessa exploração, isso porque ela abrigava uma carga muito exclusiva de garrafas de champanhe. De acordo com os mergulhadores, as relíquias podem ter sido enviadas a um antigo líder russo.

