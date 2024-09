Menino fica gravemente ferido após se acidentar em parque de trampolins em São Paulo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 06/09/2024 - 12h49 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h03 ) ‌



O programa Fala Brasil aborda um alerta aos pais que frequentam parques de trampolins. Em São Paulo, uma criança de 4 anos foi internada na UTI após cair de um brinquedo em um parque. Luciana Maranguelo levou seus dois filhos ao local na zona norte da cidade no dia 31 de agosto. Durante a visita, Rafael caiu de uma altura aproximada de três metros enquanto brincava em uma cama elástica. Após o acidente, uma funcionária do parque prestou os primeiros socorros e aplicou gelo no ferimento da cabeça do menino. Luciana decidiu levar Rafael ao hospital quando ele começou a apresentar sonolência. No hospital, foram realizados exames como tomografia craniana e raio-X do pé. O diagnóstico indicou fratura lateral no crânio e risco potencial de hemorragia interna.

