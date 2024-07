Menino de 5 anos morto pelo pai apresentava sinais de asfixia | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 18/07/2024 - 15h00 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h45 ) ‌



O menino de 5 anos morto pelo pai, no bairro Lagoinha, em Uberlândia, pode ter sido asfixiado antes de ser atingido por facadas. As informações constam no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM).

Segundo a PM, a avó materna havia deixado o menino para visitar o pai, por volta das 11h. Quando a mãe foi buscá-lo, encontrou o filho sobre a cama sem sinais vitais.

