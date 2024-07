MELHORES MOMENTOS CORINTHIANS 3 X 2 VITÓRIA | 14ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO - 04/07/2024

Aclr |Do canal Voz do Esporte no YouTube

No sufoco, o Corinthians voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o Timão bateu o Vitória por 3 a 2, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Rodrigo Garro, duas vezes, e Giovane garantiu o triunfo aos 49 minutos do segundo tempo. Alerrandro anotou os dois para o Leão. Veja os gols e os melhores momentos da vitória do Timão.

