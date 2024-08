Médica presa por roubar bebê em Minas Gerais já tinha tentado comprar criança na Bahia Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 07/08/2024 - 13h02 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h44 ) ‌



De acordo com a polícia de Minas Gerais, a médica mineira Cláudia Alves Soares, atualmente presa por sequestrar um recém-nascido de um hospital, já havia tentado comprar uma criança na Bahia poucos dias antes do crime. O caso chocante revelou que a médica foi indiciada por falsidade ideológica e tráfico de pessoas. As autoridades continuam a investigar se há mais vítimas ou casos semelhantes relacionados à acusada.

