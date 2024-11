Maurício Manieri se apresenta no Teatro da Liga, em Joinville, no dia 14 de novembro Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 04/11/2024 - 15h46 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h29 ) twitter

Maurício Manieri, um dos grandes nomes da música brasileira, comemora 25 anos de carreira com um show especial no Teatro da Liga, em Joinville, no dia 14 de novembro, com a turnê "Classics". Em uma entrevista exclusiva, Manieri compartilha detalhes sobre o repertório, que inclui seus maiores sucessos e uma compilação de outros hits. Esta será a primeira visita do artista à cidade, e a expectativa para o show está nas alturas. Não perca a chance de reviver as emoções das músicas que marcaram sua trajetória!

