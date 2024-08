Maratona Internacional de Florianópolis: o maior evento esportivo do estado e impacto no trânsito Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 23/08/2024 - 20h20 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h22 ) ‌



Neste final de semana, Florianópolis será palco da Maratona Internacional, o maior evento esportivo do estado, com a participação de mais de 16 mil competidores. Para acomodar o evento, haverá um esquema especial de alterações no trânsito, visando garantir a segurança e a fluidez das provas. Acompanhe todas as informações sobre o impacto no trânsito e os detalhes da maratona que promete movimentar a cidade.

