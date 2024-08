Mais de 3 milhões de animais foram abandonados no estado do rio em 2023 Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 29/08/2024 - 10h20 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h31 ) ‌



O número de animais abandonados, no estado do Rio, têm crescido cada vez mais. Só no ano passado, mais de 3 milhões de registros foram feitos recentemente em Campos, o abandono de uma cadela chamou atenção.

