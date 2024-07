Mais de 12 mil crimes de estelionato registrados no estado do RJ em 2024 Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 25/07/2024 - 09h03 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h28 ) ‌



O crime de estelionato está crescendo cada vez mais no país. Geralmente os criminosos utilizam a internet como ferramenta principal para a prática delituosa. No estado do Rio, somente de janeiro a maio deste ano, mais de 12 mil casos foram registrados.

