Mãe de bebê raptada em Uberlândia fala sobre busca por justiça | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/10/2024 - 10h28 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h51 )

No dia 24 de julho de 2024, um episódio chocante tomou conta das manchetes em todo o Brasil. O casal Nathália e Edson enfrentou a angustiante experiência de ter sua filha sequestrada por uma médica dentro do Hospital de Clínicas da UFU, em Uberlândia. A criminosa, Cláudia Soares Alves, foi flagrada por câmeras de segurança ao fugir com a bebê, gerando uma onda de medo e indignação entre a população. Graças à rápida atuação da polícia, Isabela foi encontrada e devolvida aos braços dos pais, que agora compartilham os desafios emocionais enfrentados após essa situação traumática.

Após três meses, a pequena Isabela se recupera bem e está saudável. Em uma entrevista, Nathália revelou que, apesar do alívio, as noites ainda são marcadas pelo medo de perder a filha novamente. A família está processando o hospital por negligência, afirmando que falhas de segurança permitiram que a médica cometesse o crime. Em nota, o Hospital de Clínicas da UFU assegurou que colaborou ativamente com as autoridades e está à disposição para oferecer suporte à família.

A história da família Rodrigues, que se tornou um símbolo de superação, nos lembra da importância da segurança e da vigilância em instituições de saúde. Apesar do trauma, Nathália e Edson tentam reconstruir suas vidas, reafirmando que momentos felizes ainda são possíveis. As imagens recentes da família, agora reunida e sorridente, representam um novo começo, repleto de esperanças e desafios a serem superados.

