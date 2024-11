Loja de balões em Joinville é furtada duas vezes no mesmo dia Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 15/10/2024 - 09h46 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h38 ) twitter

Uma loja de balões em Joinville foi furtada duas vezes no mesmo dia, gerando indignação e preocupação entre os moradores. A primeira ocorrência foi registrada pela manhã e, surpreendentemente, a loja foi alvo de um novo furto horas depois. A Isabela Corrêa trará detalhes ao vivo sobre as circunstâncias dos crimes e as ações da polícia para identificar os responsáveis. Este caso levanta questões sobre a segurança no comércio local e as medidas que podem ser adotadas para evitar que situações como essa se repitam.

