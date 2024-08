Levantamento aponta que mais de 80% dos brasileiros acima de 60 anos têm proteção previdenciária Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 02/08/2024 - 15h41 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h59 ) ‌



Os dados mostram que 27 milhões de pessoas, ou 83,4% da população acima de 60 anos no Brasil, possuem algum tipo de proteção previdenciária. A maior parte dessas pessoas está empregada na administração pública, defesa e segurança social. Os setores com as menores taxas são serviços domésticos e construção civil. Os estados com maior índice de proteção são Piauí, Maranhão e Rio Grande do Sul. O estudo é resultado de um levantamento divulgado pelo Ministério da Previdência Social.

