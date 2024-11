Justiça torna réu ex-namorado de advogada morta em Minas Gerais Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 19/11/2024 - 12h04 (Atualizado em 20/11/2024 - 01h12 ) twitter

Em Belo Horizonte, a morte da advogada Carolina Cunha, de 42 anos, teve uma reviravolta após dois anos. Na época, as investigações iniciais apontaram que ela havia se jogado do oitavo andar do prédio onde morava. Agora, a Justiça de Minas Gerais tornou réu o ex- namorado da mulher por assassinato. A polícia encontrou uma carta que revela um relacionamento abusivo. Raul Rodrigues responde ao inquérito em liberdade enquanto a família aguarda julgamento.

