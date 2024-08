Justiça suspende perfis que usavam acidente aéreo para aplicar golpes Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 30/08/2024 - 16h53 (Atualizado em 31/08/2024 - 02h10 ) ‌



A Justiça de São Paulo decidiu suspender mais de 30 perfis em redes sociais suspeitos de aplicar golpes relacionados ao recente acidente aéreo da Voepass. Os criminosos se passavam por parentes das vítimas do ocorrido no início deste mês no interior do estado. A Justiça também impôs uma multa diária de R$ 100 mil reais caso esses perfis permaneçam ativos. Desde o evento, foram identificados mais de 59 contas fraudulentas.

