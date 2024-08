Justiça Federal suspende leilão de terreno onde poderia ser construído o estádio do Flamengo Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 31/07/2024 - 18h03 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h49 ) ‌



A Justiça Federal suspendeu o leilão do terreno onde o Flamengo pretende construir um estádio no Rio de Janeiro. O juiz federal acatou uma ação popular que considerou nulo o decreto da Prefeitura do Rio, que desapropriou a área. O terreno pertence à Caixa Econômica Federal e, portanto, não pode ser desapropriado pelo município sem autorização da União. O leilão estava marcado para esta quarta (31), com lance mínimo de R$ 138,2 milhões. O terreno fica ao lado da rodoviária Novo Rio. A Prefeitura do Rio já recorreu da decisão e a Caixa Econômica Federal não comentou sobre a ação judicial.

