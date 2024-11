Justiça de São Paulo arquiva inquérito que investigava a morte do cão Joca Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 18/10/2024 - 23h18 (Atualizado em 20/10/2024 - 02h07 ) twitter

A Justiça de São Paulo arquivou um inquérito que investigava a morte do cão Joca. O Golden Retriever de 5 anos morreu em abril, depois de ser enviado em um voo para Fortaleza (CE), quando deveria seguir para Sinop (MT). Segundo o juiz Gilberto Azevedo de Moraes, não há elementos suficientes para uma denúncia de maus-tratos. A decisão atende a um pedido do Ministério Público. Os advogados do tutor do animal têm 30 dias para recorrer.

