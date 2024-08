JR Entrevista: Há muito interesse na energia renovável produzida no Brasil, diz embaixador do Japão Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 25/08/2024 - 15h30 (Atualizado em 26/08/2024 - 01h46 ) ‌



O embaixador do Japão no Brasil, Hayashi Teiji, foi o convidado desta sexta-feira do 'JR Entrevista'. Em conversa com o jornalista Thiago Nolasco, ele falou sobre a ligação entre os dois países, incluindo as relações diplomáticas, comerciais e o aniversário de 116 anos da imigração japonesa.

“As empresas japonesas têm muito interesse nessa energia renovável do Brasil. Por exemplo, recentemente, várias companhias aéreas têm que utilizar esta SAF, que é como chamamos o combustível renovável para os aviões. E, então, para produzir esse biocombustível para aviões, várias empresas japonesas já estão a estudar como podemos etanol e converter esse biocombustível SAF para várias companhias aéreas, inclusive as companhias japonesas”, detalhou.

