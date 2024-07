Jovem morre após inalar gás de geladeira | Cidade Alerta Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Um jovem morreu após inalar gás durante uma festa. Segundo as primeiras informações, o rapaz estava em uma festa com outros jovens e começou a inalar o gás na intenção de usar como entorpecente.

Não apenas ele, mas outro rapaz também fez uso do gás. No entanto, este jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória e veio a falecer. Já o outro rapaz encontra-se no Hospital de Clínicas (UFU) em Uberlândia, em estado grave.

