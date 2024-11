Joinville promove ações de cuidados com a saúde masculina em apoio ao Novembro Azul Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 12/11/2024 - 10h22 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h19 ) twitter

Durante a semana, Joinville está promovendo uma série de ações em apoio à campanha Novembro Azul, focada na conscientização sobre a saúde do homem. As iniciativas incluem exames de rotina, palestras educativas e orientações sobre a prevenção do câncer de próstata e outras condições de saúde masculina. A campanha visa aumentar a conscientização e incentivar os homens a cuidarem da sua saúde. Confira as ações programadas e participe dessa causa importante.

