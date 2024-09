Joinville: mulher atropela cão e se recusa a pagar tratamento veterinário Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 11/09/2024 - 15h12 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h58 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Felipe Bambace está ao vivo na delegacia da Polícia Civil para trazer mais detalhes sobre um caso de maus-tratos em Joinville. Uma mulher atropelou um cãozinho, que conseguiu sobreviver ao acidente, mas a responsável se negou a arcar com os custos necessários para o tratamento veterinário do animal. Este caso levanta questões importantes sobre a responsabilidade de cuidados com animais após acidentes e os procedimentos legais envolvidos. Acompanhe os detalhes e as ações das autoridades para garantir que justiça seja feita.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.