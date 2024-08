Irmã e namorada de trabalhador desaparecido trocam acusações Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 11/08/2024 - 15h00 (Atualizado em 12/08/2024 - 01h25 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O 'Cidade Alerta' conseguiu imagens exclusivas que mostram os últimos passos do jardineiro Éder, de 39 anos, desaparecido há 12 dias em São Paulo. Pela primeira vez, a irmã de Éder e Paloma, companheira do rapaz, ficaram frente a frente. Câmeras de segurança mostraram junto do casal, o homem misterioso que passou a noite com os dois numa pastelaria e foi convidado a acompanhá-los para casa. Na madrugada dessa noite, segundo Paloma, Éder saiu de casa e nunca mais voltou. A família do jardineiro suspeita que Paloma esteja a esconder informações importantes sobre a identidade desse homem, que pode ser o pivô do desaparecimento.

#recordeuropa #cidadealerta #exclusivo

---

Siga-nos em:

Publicidade

🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

Publicidade

🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

Publicidade

🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.