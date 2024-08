Inspiração para perfumar: Veronica se inspira nas plantas e tropicalidade do Brasil Aclr|Do canal Programa Ver Mais Blumenau no YouTube 26/08/2024 - 15h07 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h15 ) ‌



Marcantes, suaves, florais, cítricos, amadeirados, com maior ou menor fixação, em frascos super elaborados ou não, aromas que transmitem sensações de bem-estar, sensualidade, frescor... Enfim... O mundo das fragrâncias é muito amplo. Permite muitas combinações pra agradar todo tipo de personalidade. Você tem um perfume para chamar de seu? Costuma variar? Hoje conversamos com uma das perfumistas mais renomadas do Brasil, Veronica Kato.

