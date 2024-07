Aclr |Do canal Afonso Paciléo no YouTube

Inovação na Advocacia: IA, Empreendedorismo e Marketing – Debate com Dr. Afonso Pacileo e Peritos

Prepare-se para uma conversa vibrante sobre os desafios jurídicos da semana no episódio mais recente do "Profissão Advogado". Dr. Afonso Pacileo, renomado advogado trabalhista e líder em diversas frentes do cenário jurídico, recebe um painel de especialistas para discutir questões atuais e relevantes.

🌟 Convidados Especiais:

🎤 Dr. Afonso Pacileo - Advogado Trabalhista Presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo (@aatsp.oficial). Coordenador da Comissão de Cultura e Eventos Jurídicos da OAB-SP (@culturaloab). Conselheiro na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo (@oabsaopaulo). Sócio do escritório Afonso Pacileo Advogados (@afonsopacileoadvogados). CEO da Sousmart (@sousmart.oficial), uma plataforma jurídica inovadora.

🌟 Dra. Claudia Neves - Advogada Familiarista, Pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, em Direito das Mulheres. Bacharel em Comunicação Social e Publicidade e Propaganda, Pós-graduada em Marketing, Branding e Experiência Digital. Palestrante. Coordenadora de Marketing Jurídico e Secretária-Geral da Comissão Especial de Empreendedorismo Legal da OAB SP.

🤝 Dr. Thiago de Alcântara Vitale Ferreira - Advogado, sócio do escritório MVF Advocacia, pós-graduado em Direito Tributário, Direito Ambiental e Direito Penal Econômico. Experiência de 15 anos na gestão de escritório de advocacia e entusiasta de operações legais ágeis, tecnologias apliacadas ao Direito e Inteligencia Artificial. Presidente da Comissão de Direito de Tecnologia e Inovação da OAB Jundiaí.

Junte-se a nós para uma discussão envolvente sobre as principais questões jurídicas da semana, liderada por Dr. Afonso Pacileo e seus convidados especialistas. Não perca essa oportunidade de obter insights valiosos e ficar por dentro das últimas novidades do mundo jurídico.

Prepare-se para uma jornada fascinante pelo universo jurídico.

