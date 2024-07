Iniciativas de reaproveitamento em Garopaba reduzem quantidade de lixo no aterro sanitário Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/07/2024 - 09h38 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h23 ) ‌



Garopaba está se destacando por suas iniciativas inovadoras na gestão de resíduos sólidos, aproximando-se do status de Cidade Lixo Zero. O município implementou um sistema eficiente de coleta e reaproveitamento de materiais, que reduz significativamente a quantidade de lixo enviada ao aterro sanitário. A nova abordagem transforma resíduos em recursos reutilizáveis, contribuindo para um ambiente mais sustentável e diminuindo o impacto ambiental. Descubra como Garopaba está liderando o caminho para um futuro mais verde e sustentável com estas práticas de gestão de resíduos na edição desta segunda-feira (22) do SC Inovação e Desenvolvimento.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.