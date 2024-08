Inflação volta a acelerar em julho e sobe 0,38% Aclr|Do canal Record News no YouTube 09/08/2024 - 13h13 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h17 ) ‌



A inflação voltou a acelerar no mês de julho e subiu 0,38%. No acumulado de 12 meses o aumento foi de 4,5%.O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, indicador da inflação oficial do país, foi divulgado hoje pelo IBGE. O que resultou principalmente nessa alta em julho foram os preços da gasolina e das passagens aéreas. Outro fator que puxou a alta do índice geral foi o aumento da conta de luz, com a entrada da bandeira amarela. Por outro lado, o grupo de alimentos e bebidas registrou queda de 1% no mês.

