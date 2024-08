Incêndio destrói casas e deixa desabrigados em Ilhotas Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 15/08/2024 - 09h29 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h38 ) ‌



Um incêndio devastador atingiu o centro de Ilhota na tarde desta quarta-feira (14), destruindo três casas e deixando 14 pessoas desabrigadas. As chamas se espalharam rapidamente, alcançando outras três residências antes de serem contidas pela ação rápida dos bombeiros, com o apoio de guarnições de Gaspar e um caminhão pipa da prefeitura local. O incêndio gerou uma grande mobilização de socorristas e causou severos danos à comunidade. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. A cidade enfrenta um momento difícil enquanto trabalha para ajudar os afetados e avaliar os danos.

