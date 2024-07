Incêndio destrói casa no bairro Brasil em Uberlândia | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/07/2024 - 14h34 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h48 ) ‌



Um incêndio de grandes proporções atingiu uma casa na madrugada desta sexta-feira (19), no Bairro Brasil, em Uberlândia. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h da manhã e rapidamente se dirigiu ao local para conter as chamas.

O incêndio atingiu uma casa localizada aos fundos de uma propriedade na Avenida Amazonas. Segundo informações dos bombeiros, o fogo teve início em um barracão existente no local e rapidamente se alastrou para a residência.

Ao chegarem no local, os militares depararam-se com chamas intensas consumindo o imóvel. Com agilidade e expertise, a equipe do Corpo de Bombeiros controlou o incêndio, impedindo que as chamas se propagassem para outras casas na região.

Felizmente, ninguém ficou ferido no incidente. A Defesa Civil não foi acionada, pois a estrutura da residência ficou comprometida após o incêndio.

