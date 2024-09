Incêndio de grandes proporções em Uberlândia ameaça o Parque do Pau Furado | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 04/09/2024 - 14h15 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h55 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O trabalho para controlar o incêndio de grandes proporções que atinge a região do Parque do Pau Furado, em Uberlândia, continua em ritmo intenso. Desde a madrugada de terça-feira (3), equipes do Corpo de Bombeiros, brigadistas do parque, policiais militares e voluntários atuam incansavelmente para conter as chamas que se alastram pela zona de amortecimento do parque, uma área de preservação ambiental de extrema importância para a cidade.

O fogo, segundo testemunhas, teve início em fazendas particulares localizadas próximas à captação de água do Rio Araguari. As fortes ventanias e o tempo seco contribuíram para a rápida propagação das chamas, dificultando o trabalho das equipes de combate. Ainda não há informações precisas sobre a área total atingida pelo incêndio, mas a extensão do fogo e a dificuldade em controlá-lo geram grande preocupação entre as autoridades e a população.

A ocorrência representa uma grave ameaça à biodiversidade da região, colocando em risco a fauna e a flora do Parque do Pau Furado. Além disso, a fumaça produzida pelo incêndio pode causar problemas respiratórios à população e comprometer a qualidade do ar da cidade. A Defesa Civil e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente estão monitorando a situação e adotando medidas para minimizar os impactos do incêndio.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=21CPhQmrjZw

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=FLxcnX_zw80

👉 https://www.youtube.com/watch?v=GAGWOlAcSss

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #Uberlândia #incêndio #fogo

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.