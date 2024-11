Incêndio atinge loja de comércio atacadista em Florianópolis neste fim de semana Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 25/11/2024 - 09h13 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No último fim de semana, um incêndio atingiu a loja de um comércio atacadista em Florianópolis. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram na área externa, onde estavam localizados os equipamentos de ar condicionado. Felizmente, o fogo foi controlado com a ajuda de um caminhão-tanque, e a parte interna da loja não sofreu danos significativos. As equipes de salvamento confirmaram que não foi necessário interditar o local, e não houve vítimas. A causa do incêndio ainda está sendo investigada.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.