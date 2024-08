IML identifica todos os corpos das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo Aclr|Do canal Record News no YouTube 15/08/2024 - 19h44 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h02 ) ‌



O Instituto Médico Legal concluiu a identificação das vítimas da tragédia em vinhedo. 42 dos 62 corpos já foram liberados para as famílias. Os restos mortais de um cão que estava no voo também foram entregues a parentes dos donos. Alguns enterros já ocorreram nas cidades de Cascavel, no Paraná, Pelotas e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e Fortaleza, no Ceará. O reconhecimento dos passageiros e da tripulação foi possível por meio de impressões digitais e características físicas.

