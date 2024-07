Imagens mostram como é o treinamento de guerra de traficantes da segunda maior facção do país

Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

O Domingo Espetacular obteve novas imagens de Willian Sousa Guedes, o Corolla, preso na última semana pela Polícia Civil carioca. O criminoso, de 35 anos, faz parte da alta cúpula da maior facção do estado. Para a polícia, ele comandava invasões a territórios inimigos e era conhecido por não fugir do confronto. Vídeos mostram como ele e outros 'puxadores de guerra' do Comando Vermelho se preparavam.

