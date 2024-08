Idoso tem mandioca de 50kg furtada por criminosos | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 01/08/2024 - 17h39 (Atualizado em 02/08/2024 - 02h11 ) ‌



Na cidade do milho, o furto de uma mandioca gigante! O tubérculo de proporções descomunais estava exposto do lado de fora da casa do Agostinho Morais, de 93 anos, no bairro Caiçaras, em Patos de Minas, desde a última semana.

A notícia da planta correu rápido pela cidade e, aparentemente, chamou a atenção não só de entusiastas de plantas enormes, mas também de pessoas não tão bem intencionadas.

Foi a filha de Agostinho que descobriu que a mandioca gigante foi levada da porta da casa do pai. Ao checar as câmeras de segurança, a mulher soube que uma caminhonete, ocupada por dois homens, parou em frente ao imóvel. A dupla pegou o tubérculo, colocou na carroceria e foi embora.

