Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, inaugura novos espaços e ambientes revitalizados Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 25/11/2024 - 09h05 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h16 )

O Hospital Regional do Oeste, localizado em Chapecó, concluiu as obras de reforma, oferecendo agora novos espaços e ambientes totalmente revitalizados. A inauguração das melhorias será realizada hoje, destacando o compromisso com a saúde pública e o aprimoramento das condições de atendimento aos pacientes. As mudanças visam proporcionar mais conforto e qualidade no atendimento à população do Oeste catarinense, refletindo a importância da infraestrutura para a melhoria da saúde regional.

