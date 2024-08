Homem que atraiu ex-mulher para a morte e ateou fogo enquanto dormia é condenado, em Guaíra Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 13/08/2024 - 15h30 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h56 ) ‌



A Justiça condenou a 44 anos de prisão em regime fechado Marcelo Nascimento, de 39 anos, que atraiu a ex-mulher para atear fogo nela enquanto ela dormia, em setembro de 2023, em Guaíra. A motivação do crime, segundo a Polícia Civil, era evitar que Elaine Ribeiro, de 40 anos, comparecesse a uma audiência em processo de violência doméstica contra ele, que seria realizada no mesmo dia do crime.

*Reportagem exibida em 12/08/2024.

