Homem procurado por homicídio morre ao se jogar no mar durante blitz no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 05/08/2024 - 12h20 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um homem procurado pela justiça por homicídio morreu após se jogar no mar para escapar de uma blitz da lei seca na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O corpo dele foi encontrado na praia pelos bombeiros. Natan Rosa, de 24 anos, estava em um carro de aplicativo com outros três amigos quando o motorista foi abordado na blitz. Durante a abordagem policial, os ocupantes do veículo foram obrigados a sair do carro. Para fugir dos policiais que o cercavam, Natan correu em direção à praia e mergulhou no mar agitado.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

Publicidade

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.