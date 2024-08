Homem mata amigo da ex-amante por ciúme; ele perseguia-a mesmo após o fim do relacionamento Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 11/08/2024 - 16h00 (Atualizado em 12/08/2024 - 01h26 ) ‌



Valmir foi preso em casa por matar José por ciúmes da ex-amante dele em Cotia, na Grande São Paulo. A esposa de Valmir só descobriu o caso extraconjugal do marido quando ele foi preso e ela foi à polícia. José, a vítima, era o melhor amigo de Michele, a ex-amante. A mulher teve um caso com Valmir por pelo menos 2 anos, mas decidiu colocar um ponto final na relação. Valmir começou a perseguir a ex-amante e via que ela era muito próxima de José. Com ciúme, Valmir esperou José voltar de uma festa para entrar na casa dele e matá-lo a tiros. Michele foi quem encontrou o corpo da vítima.

