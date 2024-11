Homem mais velho do mundo morre aos 112 anos Aclr|Do canal Record News no YouTube 26/11/2024 - 22h45 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h09 ) twitter

O homem mais velho do mundo morreu no Reino Unido, poucos meses depois de se tornar recordista, John Alfred Tinniswood faleceu ontem (25) em uma casa de repouso na Inglaterra. John nasceu no mesmo ano em que o Titanic afundou e sobreviveu a duas guerras mundiais e a duas pandemias globais.

