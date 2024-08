Homem é preso por tentativa de explosão em pet shop da ex-companheira | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 12/08/2024 - 09h06 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h31 ) ‌



Um homem foi preso na cidade de Rifaina, em São Paulo, suspeito de tentar explodir o pet shop da ex-companheira, localizado em Frutal, Minas Gerais.

Conforme as investigações, o suspeito teria se dirigido ao estabelecimento comercial e arremessado um artefato explosivo contra a fachada. As imagens de segurança do local registraram o momento da explosão, que causou danos materiais, mas não resultou em feridos.

A vítima, ex-companheira do suspeito, relatou à polícia que os dois tiveram um relacionamento em 2017 e que, após o término, ela passou a ser perseguida pelo ex-companheiro. Ela chegou a solicitar uma medida protetiva contra ele, mas o homem descumpriu a ordem judicial.

Após o crime, a Polícia Civil iniciou uma intensa operação para localizar e prender o suspeito, encontrado em Rifaina. O homem será indiciado pelos crimes de explosão e ameaça.

