Homem é executado após ser atropelado duas vezes no RJ Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 28/08/2024 - 13h17 (Atualizado em 29/08/2024 - 02h05 ) ‌



Um homem foi atropelado duas vezes e depois executado a tiros enquanto andava de bicicleta em Valença, no sul do estado do Rio de Janeiro. Câmeras de segurança registraram o incidente. O homem estava na rua quando um carro colidiu com ele. Após se levantar, o motorista desceu do veículo e disparou contra o homem que caiu ao chão. O carro passou sobre ele novamente antes de deixar o local. A polícia local acredita que o crime tenha relação com disputas entre traficantes rivais devido ao histórico criminal da vítima e suas desavenças com outro indivíduo.

