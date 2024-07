Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Um homem morreu em um acidente de trabalho na madrugada desta quinta (4) em uma usina de Guariba. Segundo a Polícia Civil, Jonathan Ramos, de 32 anos, caiu em uma esteira e foi levado por ela até um local de mistura de produtos. Ele foi encontrado sem vida no local; o Corpo de Bombeiros auxiliou no resgate do corpo.

*Reportagem exibida em 04/07/2024.

