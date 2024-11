Guarda Luizinho, ícone do trânsito paulistano, retorna ao cruzamento onde fez história Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 14/11/2024 - 12h35 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h13 ) twitter

Luiz Gonzaga Leite, popularmente conhecido como “guarda Luizinho,” retornou ao movimentado cruzamento de São Paulo onde, nos anos 70, coordenava o trânsito com precisão e carisma. Agora, aos 84 anos, ele reencontrou o cenário que ajudou a organizar, mostrando ainda a familiaridade com a função. Luizinho se tornou uma figura emblemática do cotidiano da cidade após um abaixo-assinado com 75 mil assinaturas apoiar sua volta ao cruzamento, consolidando-o como um ícone de simpatia e competência entre os paulistanos.

