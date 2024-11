Grupo ND prepara série de reportagens sobre os 150 anos da imigração Italiana no Brasil Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 18/10/2024 - 10h06 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h20 ) twitter

O Grupo ND está prestes a iniciar um novo capítulo em sua história com um projeto especial que celebra os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Com reportagens exclusivas e detalhadas, o projeto vai abordar a rica história, cultura e as contribuições dos imigrantes italianos ao longo dos anos. Para trazer ainda mais profundidade à cobertura, nosso repórter Paulo Mueller já está na Itália, em Potenza, se preparando para uma série de produções que vão explorar as raízes da imigração e suas repercussões na sociedade brasileira. Acompanhe essa jornada histórica e cultural.

