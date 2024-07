Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Confira o mais recente empreendimento do Grupo ND, o projeto "Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil", lançado em Joinville. Esta iniciativa multimídia, valoriza as contribuições significativas do povo alemão para o crescimento do Brasil nas áreas de economia, cultura e educação. Descubra como este projeto enriquece nossa compreensão do patrimônio cultural por meio de apresentações multimídia envolventes.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.