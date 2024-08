Gretchen passa por cirurgia nas pálpebras e surpreende fãs nas redes sociais Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 05/08/2024 - 14h23 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h09 ) ‌



A cantora Gretchen surpreendeu os fãs ao postar imagens nas redes sociais com os olhos inchados e avermelhados, resultado de uma blefaroplastia, cirurgia que remove o excesso de pele das pálpebras. Segundo a artista, o inchaço era esperado, e ela está se recuperando bem. A blefaroplastia, cada vez mais popular entre pessoas com mais de 40 anos, não é apenas estética, o excesso de pele pode envelhecer o rosto e até prejudicar a visão. Especialistas explicam que o procedimento, que pode ser realizado tanto na pálpebra superior quanto na inferior, é o mais comum entre cirurgias faciais no Brasil e nos Estados Unidos, com mais de 200 mil procedimentos realizados por ano no país.

