Grave engavetamento na BR-050 deixa um morto e seis feridos em Uberlândia | Jornal Paranaíba 30/11/2024 - 11h51 (Atualizado em 01/12/2024 - 01h21 )

Um grave acidente envolvendo 15 veículos deixou uma pessoa morta e pelo menos seis feridas na BR-050, entre Araguari e Uberlândia, na tarde desta sexta-feira (22). O engavetamento aconteceu no km 54, na ponte sobre o Rio Araguari, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e da concessionária Eco-050. A via permanece interditada no sentido Araguari-Uberlândia para atendimento às vítimas e remoção dos veículos.

A concessionária informou que o engavetamento pode ter sido causado pela redução de velocidade no trecho devido a um outro acidente, registrado pouco antes no km 56, próximo a Uberlândia. Nesta primeira ocorrência, duas carretas colidiram, o que gerou uma interdição parcial da rodovia para a remoção dos veículos. Os motoristas das carretas recusaram atendimento médico.

As causas do engavetamento estão sendo apuradas. De acordo com as autoridades, as equipes continuam trabalhando na liberação da via, mas ainda não há previsão para a normalização do trânsito. Motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção e buscar rotas alternativas.

