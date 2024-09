Grave acidente na BR-376 entre SC e PR resulta em morte e 10 feridos Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/09/2024 - 08h57 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h26 ) ‌



Um grave acidente ocorrido na BR-376, na divisa entre Santa Catarina e Paraná, deixou uma pessoa morta e outras dez feridas neste domingo (01). O acidente envolveu cinco caminhões, causando grande mobilização das equipes de resgate e bloqueio parcial da rodovia. A repórter Isabela Corrêa está ao vivo no local com mais detalhes sobre a tragédia, as condições dos feridos e as medidas adotadas pelas autoridades para lidar com o acidente. Acompanhe a cobertura completa desse incidente que abalou a região.

